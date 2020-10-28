В Подмосковье умер пятилетний мальчик от отравления грибами

К трагедии привел обычный ужин

Семья в Подмосковье отправилась в лес за грибами и собрала урожай сыроежек. После чего россияне решили устроить ужин со своей добычей. На утро супругам и их пятилетнему сыну стало плохо.

Жители Пушкина вызвали "скорую", которая их госпитализировала. Родители быстро оправились от отравления, а малыша пришлось перевезти в другую больницу из-за разрушенной печени. В итоге врачи не смогли спасти мальчика. 

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на специалиста по грибам Виктора Серова, вероятно, родители перепутали сыроежки, для которых сейчас не сезон, с более вредными грибами, что и привело к трагедии, ведь признаки отравления появляются не сразу. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Москве продлили карантинные меры

Ограничения будут действовать еще месяц

Варшава испугалась более тесного военного сближения Москвы и Минска

В Польше прогнозируют, что после маневров в 2021 году ВС РФ останутся на территории РБ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей