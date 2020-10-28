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Семья в Подмосковье отправилась в лес за грибами и собрала урожай сыроежек. После чего россияне решили устроить ужин со своей добычей. На утро супругам и их пятилетнему сыну стало плохо.
Жители Пушкина вызвали "скорую", которая их госпитализировала. Родители быстро оправились от отравления, а малыша пришлось перевезти в другую больницу из-за разрушенной печени. В итоге врачи не смогли спасти мальчика.
Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня" со ссылкой на специалиста по грибам Виктора Серова, вероятно, родители перепутали сыроежки, для которых сейчас не сезон, с более вредными грибами, что и привело к трагедии, ведь признаки отравления появляются не сразу.
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