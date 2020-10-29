Полиция бездействует: россиян жестоко избили в США

Полиция бездействует: россиян жестоко избили в США
Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
У одного из них сотрясение мозга

На журналистов Первого канала напали в городе Филадельфия. Однако полиция решила в конфликт не вмешиваться. 

Как сообщает РИА "Новости", о произошедшем рассказал журналист Георгий Олисашвили. Он вместе с оператором Максимом Катаевым собирался снимать последствия разрушений магазинов. Нападение произошло незадолго до того, как они закончили съемки. 

"Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны", – передает телеканал "360"

Съемочная группа успела добежать до машины, но заблокировать двери вовремя не удалось. У оператора вырвали камеру, нападавшие начали залезать в автомобиль, чтобы забрать сумки. В этот момент оператор побежал за камерой, но нарвался на толпу.

"Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", – рассказывает Олисашвили. 

Они обратились к подъехавшим на место полицейским за помощью, но те отказались ехать на место происшествия и посоветовали россиянам позвонить в 911. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Андрей
Ответить
Гость
Вот если бы русских избили то начали бы заступаться, а так россиян! А кто это такие?
Зато тут сразу понятно кто вонь пустил-рогуль майданутый больше не кому.
Гость
Ответить
Дайте угадаю , негры избили ? Тогда в москве выловить пару негров и тоже избить, хотя, лучше повесить на березах.
Гость
Ответить
Гость
Вот если бы русских избили то начали бы заступаться, а так россиян! А кто это такие?
Вот, ссукка, и здесь постебался. Желаю тебе оказаться в такой же ситуации, посмотрим, что запоешь.
М
Ответить
с другой стороны зачем лезть в эпицентр этого гадюшника?
захотелось снять жаренного или горяченького,т.е отхватить свой пирог журналиста
лично я обойдусь видео снятым западными журналистами,пусть их калечат банды
получили то на что нарывались
Гость
Ответить
Засунь свой сарказм в одно место. В такой ситуации толпа не спрашивает национальность, а то что журналисты были из России, то должно было видно. Били именно россиян.
Гость
Ответить
Вот если бы русских избили то начали бы заступаться, а так россиян! А кто это такие?
1
новости партнеров

В Токио обозначили шаги до заключения мирного договора с Москвой

Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой

Посольство России заявило о миллионе российских солдат в Каталонии

Дипломаты шуткой ответили на новые обвинения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей