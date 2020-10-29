У одного из них сотрясение мозга

На журналистов Первого канала напали в городе Филадельфия. Однако полиция решила в конфликт не вмешиваться.

Как сообщает РИА "Новости", о произошедшем рассказал журналист Георгий Олисашвили. Он вместе с оператором Максимом Катаевым собирался снимать последствия разрушений магазинов. Нападение произошло незадолго до того, как они закончили съемки.

"Мы решили, что уходим, когда стало более оживленно. Мы развернулись, чтобы уйти, и в это время появились совсем агрессивные ребята. Мы уже быстрым шагом пошли в машину, понимая, что их интересы очевидны", – передает телеканал "360".

Съемочная группа успела добежать до машины, но заблокировать двери вовремя не удалось. У оператора вырвали камеру, нападавшие начали залезать в автомобиль, чтобы забрать сумки. В этот момент оператор побежал за камерой, но нарвался на толпу.

"Его раз шесть ударили в область головы и шеи. У него сильная гематома у виска, я думаю, от этого удара и было сотрясение, шишки на голове и шее. Диагностировали легкое сотрясение", – рассказывает Олисашвили.

Они обратились к подъехавшим на место полицейским за помощью, но те отказались ехать на место происшествия и посоветовали россиянам позвонить в 911.