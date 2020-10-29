Неизвестный облил себя бензином в офисе "Яндекс-такси"

Он потребовал встречи с генеральным директором компании

Мужчина пришел в офис "Яндекс-такси" в Москве и требуя встречи с главой компании, облил себя бензином.

О произошедшем сообщает телеканал РЕН ТВ. К месту стянули спецслужбы. Угрожавшего удалось задержать.

По предварительной информации им оказался бывший сотрудник, который конфликтовал с начальством. Он утверждает, что ему не выплачивали заработную плату, а позже и вовсе перекрыли доступ к сервису.