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В Турции скончался российский турист, у которого выявили коронавирус. Информацию подтвердило Генконсульство России в Анталье.
Мужчину госпитализировали 2 октября и через несколько дней перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ. Путешественнику было 60 лет, на курорт он прилетел из Башкирии.
Как сообщает "Московский комсомолец", жена умершего не может вылететь из Турции и забрать тело. Женщину не отпускают, так как она не оплатила лечение в $2 тысячи.
У россиян появилась возможность снова летать в Турцию в августе, однако на курорте необходимо соблюдать меры безопасности, напоминает телеканал "360".
Ранее путешественникам рассказали о ноябрьском отдыхе в Турции.
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