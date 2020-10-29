Российский турист умер от коронавируса на зарубежном курорте

Мужчина несколько недель провел в реанимации

В Турции скончался российский турист, у которого выявили коронавирус. Информацию подтвердило Генконсульство России в Анталье.

Мужчину госпитализировали 2 октября и через несколько дней перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ. Путешественнику было 60 лет, на курорт он прилетел из Башкирии.

Как сообщает "Московский комсомолец", жена умершего не может вылететь из Турции и забрать тело. Женщину не отпускают, так как она не оплатила лечение в $2 тысячи.

У россиян появилась возможность снова летать в Турцию в августе, однако на курорте необходимо соблюдать меры безопасности, напоминает телеканал "360".

Ранее путешественникам рассказали о ноябрьском отдыхе в Турции.

Карина СИРАЗОВА

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