Мужчина несколько недель провел в реанимации

В Турции скончался российский турист, у которого выявили коронавирус. Информацию подтвердило Генконсульство России в Анталье.

Мужчину госпитализировали 2 октября и через несколько дней перевели в реанимацию, подключив к аппарату ИВЛ. Путешественнику было 60 лет, на курорт он прилетел из Башкирии.

Как сообщает "Московский комсомолец", жена умершего не может вылететь из Турции и забрать тело. Женщину не отпускают, так как она не оплатила лечение в $2 тысячи.

У россиян появилась возможность снова летать в Турцию в августе, однако на курорте необходимо соблюдать меры безопасности, напоминает телеканал "360".

Ранее путешественникам рассказали о ноябрьском отдыхе в Турции.