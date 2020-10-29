Есть погибшие: в Ницце произошел теракт

Есть погибшие: в Ницце произошел теракт
Фото: Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Преступник ворвался в церковь с ножом

Ужасная трагедия произошла во Франции сегодня, 29 октября. В Ницце мужчина ворвался в церковь с ножом и набросился на людей. По предварительным данным, три человека погибли, сообщают СМИ со ссылкой на источник в полиции.

Преступник напал на 70-летнего пенсионера и обезглавил женщину. Позже стало известно еще об одном погибшем, пишет BFMTV. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что двое из них были убиты прямо внутри базилики Нотр-Дам.

Глава города уже назвал случившееся терактом. За дело взялась прокуратура. В связи с происшествием в Ниццу приедет президент Эмманюэль Макрон.


Совершившего убийство мужчину уже задержали, однако мотивы преступления пока выяснить не удалось. Также стало известно, что сам нападавший получил ранения – его доставили в больницу.

После нападения Кристиан Эстрози распорядился закрыть все храмы в Ницце.

Напомним, что недавно во Франции произошло еще одно громкое убийство. Недалеко от Парижа обезглавили учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.

Карина СИРАЗОВА

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