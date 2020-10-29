Преступник ворвался в церковь с ножом

Ужасная трагедия произошла во Франции сегодня, 29 октября. В Ницце мужчина ворвался в церковь с ножом и набросился на людей. По предварительным данным, три человека погибли, сообщают СМИ со ссылкой на источник в полиции.

Преступник напал на 70-летнего пенсионера и обезглавил женщину. Позже стало известно еще об одном погибшем, пишет BFMTV. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что двое из них были убиты прямо внутри базилики Нотр-Дам.

Глава города уже назвал случившееся терактом. За дело взялась прокуратура. В связи с происшествием в Ниццу приедет президент Эмманюэль Макрон.

Je suis sur place avec la @PoliceNat06 et la @pmdenice qui a interpellé l’auteur de l’attaque. Je confirme que tout laisse supposer à un attentat terroriste au sein de la basilique Notre-Dame de #Nice06. pic.twitter.com/VmpDqRwzB1 — Christian Estrosi (@cestrosi) October 29, 2020

Совершившего убийство мужчину уже задержали, однако мотивы преступления пока выяснить не удалось. Также стало известно, что сам нападавший получил ранения – его доставили в больницу.

После нападения Кристиан Эстрози распорядился закрыть все храмы в Ницце.

Напомним, что недавно во Франции произошло еще одно громкое убийство. Недалеко от Парижа обезглавили учителя, который показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.