В Кремле отреагировали на теракт в Ницце

Информация о трагедии проверяется

На события во французском городе отреагировали в Москве. Это абсолютно ужасающая трагедия, заявил официальный прадставитель Кремля Дмитрий Песков. 

Данные о происшествии в Ницце проверяются. Поэтому больше  пока ничего сказать нельзя, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента.

В четверг,  29 октября, мужчина с ножом ворвался в одну из церквей Ниццы и набросился на прихожан. Есть жертвы. Налетчика ранили при задержании, он в больнице,

Все храмы в Ницце закрыты по решению мэра, который назвал случившееся терактом.  Причины случившегося еще не установлены. Обстоятельства ЧП расследует антитеррористический отдел местной прокуратуры.

Полина ДОРОЖКИНА

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