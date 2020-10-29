Информация о трагедии проверяется

На события во французском городе отреагировали в Москве. Это абсолютно ужасающая трагедия, заявил официальный прадставитель Кремля Дмитрий Песков.



Данные о происшествии в Ницце проверяются. Поэтому больше пока ничего сказать нельзя, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента.

В четверг, 29 октября, мужчина с ножом ворвался в одну из церквей Ниццы и набросился на прихожан. Есть жертвы. Налетчика ранили при задержании, он в больнице,

Все храмы в Ницце закрыты по решению мэра, который назвал случившееся терактом. Причины случившегося еще не установлены. Обстоятельства ЧП расследует антитеррористический отдел местной прокуратуры.