Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
На события во французском городе отреагировали в Москве. Это абсолютно ужасающая трагедия, заявил официальный прадставитель Кремля Дмитрий Песков.
Данные о происшествии в Ницце проверяются. Поэтому больше пока ничего сказать нельзя, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента.
В четверг, 29 октября, мужчина с ножом ворвался в одну из церквей Ниццы и набросился на прихожан. Есть жертвы. Налетчика ранили при задержании, он в больнице,
Все храмы в Ницце закрыты по решению мэра, который назвал случившееся терактом. Причины случившегося еще не установлены. Обстоятельства ЧП расследует антитеррористический отдел местной прокуратуры.
Новый японский премьер рассчитывает покончить с этой проблемой
Представитель Тегерана прилетел в Москву, чтобы обсудить новый формат группы посредников по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном