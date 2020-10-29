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Неизвестный мужчина попытался напасть на сотрудника, охранявшего французское посольство в Саудовской Аравии. Об этом стало известно сегодня, 29 октября.
Согласно приведенным данным, мужчина набросился с ножом на охранника французской дипмиссии. Злоумышленника арестовали правоохранительные органы
Инцидент произошел в городе Джидда, который расположен в западной части Саудовской Аравии. В руках у нападавшего был острый предмет. Охранник получил легкие ранения, отмечается в заявлении полиции провинции Мекка в "Твиттер".
В этот же день произошел теракт во французской Ницце: в одну из городских церквей ворвался мужчина, который набросился на прихожан. Погибли три человека, одну из жертв нападавший обезглавил. Известно, что два человека скончались внутри базилики Нотр-Дама.
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