Инцидент произошел на западе страны

Неизвестный мужчина попытался напасть на сотрудника, охранявшего французское посольство в Саудовской Аравии. Об этом стало известно сегодня, 29 октября.

Согласно приведенным данным, мужчина набросился с ножом на охранника французской дипмиссии. Злоумышленника арестовали правоохранительные органы

Инцидент произошел в городе Джидда, который расположен в западной части Саудовской Аравии. В руках у нападавшего был острый предмет. Охранник получил легкие ранения, отмечается в заявлении полиции провинции Мекка в "Твиттер".

В этот же день произошел теракт во французской Ницце: в одну из городских церквей ворвался мужчина, который набросился на прихожан. Погибли три человека, одну из жертв нападавший обезглавил. Известно, что два человека скончались внутри базилики Нотр-Дама.