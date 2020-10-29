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В Авиньоне мужчина пытался напасть на полицейских с ножом. Инцидент произошел после теракта в Ницце, где погибли трое человек.
Неизвестный вышел на улицу города в одних штанах и кепке. Размахивая ножом, он угрожал людям. Его окружили три сотрудника полиции. Они выстрелили в него, однако ранение, судя по всему, было не смертельным. Мужчина упал на землю, спустя некоторое время. Он был жив, когда полицейские задерживали его.
После нападения в Ницце мэр города заявил, что власти намерены любой ценой искоренить исламский фашизм на всей территории страны.
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