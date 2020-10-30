Покушение на теракт: в Татарстане полицейские застрелили подростка

Покушение на теракт: в Татарстане полицейские застрелили подростка
Фото: sledcom.ru
Юноша напал на правоохранителей

Утро в Татарстане началось с трагедии. В ночь на пятницу сотрудник полиции увидел на территории ОМВД в Кукморском районе возгорание и осколки стекла на земле. Когда огонь тушили, в сторону парковки неизвестный молодой человек кинул еще одну бутылку с зажигательной смесью. После чего юноша попытался убежать. Об этом рассказали в республиканском МВД.

Как говорится на сайте ведомства, правоохранители побежали за юношей, который стал угрожать им ножом. Полицейские требовали, чтобы он успокоился, но парень не слушал. 

Во время задержания подросток сопротивлялся и даже ударил ножом одного из правоохранителей. Полицейским пришлось выстрелить из табельного оружия. Молодой человек скончался.

Пострадавший правоохранитель госпитализирован, его жизни ничего не угрожает, уточняет телеканал "360". Следователи будут выяснять детали происшествия. СК РФ возбудил уголовное дело о покушении на теракт, сообщили в ведомстве "Ленте.ру". 

Полина ИВАНОВА

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