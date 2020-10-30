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В Солнечногорске выловили змею, которая находилась на балконе одного из жилых домов. Об этом рассказали в "Мособлпожспасе".
По сообщению пресс-службы ведомства, это случилось в поселке Голубое. Хозяин квартиры поймал змею на рыбалке и хотел показать дочке. Дома посадил пресмыкающееся в банку, но оно выбралось оттуда и уползло.
Мужчина точно не знал, ядовита ли змея, поэтому на всякий случай вызвал спасателей. Те нашли рептилию на балконе и отнесли ее специалистам.
Как оказалось, это был полоз – одна из разновидностей ужей. Однако в агрессивном состоянии он способен укусить. Поэтому такое пресмыкающееся опасно содержать дома, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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