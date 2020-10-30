В Подмосковье поймали уличного грабителя

Мужчина уже был ранее судим

В Подмосковье задержали мужчину, который похитил сумку у прохожей. Инцидент произошел в Ногинске. 

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, злоумышленник выхватил сумку с личными вещами из рук женщины, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, после этого мужчина скрылся. 

Вскоре преступник перевел деньги с банковской карты потерпевшей на другой счет. Общая сумма материального ущерба составила 58 тысяч рубле, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Правонарушителем оказался 28-летний житель Ногинска, который ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее житель Подмосковья украл продукты на 700 тысяч рублей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Стала известна причина задержки строительства "Северного потока - 2"

России незачем спешить с укладкой труб

Россия жестко ответила на претензии Японии по Курилам – Sohu

Американское вооружение не поможет Токио решить территориальный спор с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей