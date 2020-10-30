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В Подмосковье задержали мужчину, который похитил сумку у прохожей. Инцидент произошел в Ногинске.
Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, злоумышленник выхватил сумку с личными вещами из рук женщины, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, после этого мужчина скрылся.
Вскоре преступник перевел деньги с банковской карты потерпевшей на другой счет. Общая сумма материального ущерба составила 58 тысяч рубле, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Правонарушителем оказался 28-летний житель Ногинска, который ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Подмосковья украл продукты на 700 тысяч рублей.
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