Мужчина уже был ранее судим

В Подмосковье задержали мужчину, который похитил сумку у прохожей. Инцидент произошел в Ногинске.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области, злоумышленник выхватил сумку с личными вещами из рук женщины, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, после этого мужчина скрылся.

Вскоре преступник перевел деньги с банковской карты потерпевшей на другой счет. Общая сумма материального ущерба составила 58 тысяч рубле, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Правонарушителем оказался 28-летний житель Ногинска, который ранее уже был судим. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Подмосковья украл продукты на 700 тысяч рублей.