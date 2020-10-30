Стражи порядка начали проверку по факту случившегося

В городе Красногорске Московской области произошла трагедия. В тамбуре подъезда жилого дома была обнаружена мертвая девушка. Школьнице было всего 17 лет.

Правоохранители выясняют, что послужило причиной смерти подростка. По предварительным данным, признаков насилия на теле девушки не обнаружено, сообщает пресс-центр ГСУ СК РФ по Подмосковью.

По одной из версий, школьница скончалась из-за передозировки запрещенными веществами. В ближайшие дни судмедэксперты дадут точный ответ, от чего умерла девушка, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как в Подмосковье поймали уличного грабителя. Мужчина похитил сумку у прохожей.



