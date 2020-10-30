В центре Киева автомобиль въехал в толпу - есть погибшие

Сейчас сотрудники полиции выясняют, был ли водитель пьян

Сегодня в центре Киева произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Land Rover не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта. 

Два человека погибли на месте, также есть те, кто получил серьезные травмы, сейчас с ними работают врачи, пишет РИА "Новости".

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. За рулем был 66-летний мужчина. Сейчас его допрашивает полиция. 

На видео, опубликованном в социальных сетях, заметно, что сначала автомобиль выехал на пешеходную часть Майдана, а после на большой скорости врезался в остановку и протаранил несколько автомобилей, стоявших в пробке. 

Ранее страшное ДТП произошло в Санкт-Петербурге: перевозивший детей микроавтобус попал в аварию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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