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Сегодня в центре Киева произошло страшное ДТП. Водитель автомобиля Land Rover не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта.
Два человека погибли на месте, также есть те, кто получил серьезные травмы, сейчас с ними работают врачи, пишет РИА "Новости".
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. За рулем был 66-летний мужчина. Сейчас его допрашивает полиция.
На видео, опубликованном в социальных сетях, заметно, что сначала автомобиль выехал на пешеходную часть Майдана, а после на большой скорости врезался в остановку и протаранил несколько автомобилей, стоявших в пробке.
Ранее страшное ДТП произошло в Санкт-Петербурге: перевозивший детей микроавтобус попал в аварию.
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