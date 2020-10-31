В Челябинске в студенческой поликлинике прогремел взрыв

Количество пострадавших уточняется

Утром 31 октября в центре Челябинска прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в городской клинической больнице. 

По предварительным данным, взорвался газовый баллон в кислородной будке, пишут "Известия". Сейчас тушением сильного возгорания занимаются пожарные. 

Минздрав региона уточнил, что пострадавших при взрыве нет, сообщает "РИА Новости".

Новость дополняется. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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