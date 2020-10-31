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Утром 31 октября в центре Челябинска прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в городской клинической больнице.
По предварительным данным, взорвался газовый баллон в кислородной будке, пишут "Известия". Сейчас тушением сильного возгорания занимаются пожарные.
Минздрав региона уточнил, что пострадавших при взрыве нет, сообщает "РИА Новости".
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