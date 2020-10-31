Злоумышленника удалось задержать

Уроженец Дагестана напал на двух полицейских, которые дежурили у ГУ МВД по Москве.

Преступник не был вооружен, но смог избить сотрудников органов. Одного из них он ударил по голове, пишет РИА "Новости". По словам очевидцев, злоумышленник пытался вырвать оружие у одного из полицейских.

Мужчину удалось задержать, он был доставлен в отделение. Ранее он уже был судим за нападение за сотрудника полиции, уточняет телеграм-канал "BAZA".

Днем ранее в Татарстане полицейские застрелили подростка, который пытался совершить теракт.