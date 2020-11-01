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В подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражах, пять из которых оказались разрушены. По информации СМИ, из-под завалов спасатели достали одного человека.
Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на местное МЧС, еще трое могут находиться под конструкциями. На месте проишествия работают спецслужбы.
Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в спецслужбах сообщил, что в гаражах мог взорваться газовый баллон. По предварительным данным, пострадало два человека, отмечает телеграм-канал "360". Областная прокуратура рассказала РИА "Новости", что один человек погиб.
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