Причиной ЧП мог стать газовый баллон

В подмосковных Мытищах произошел взрыв в гаражах, пять из которых оказались разрушены. По информации СМИ, из-под завалов спасатели достали одного человека.

Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на местное МЧС, еще трое могут находиться под конструкциями. На месте проишествия работают спецслужбы.

Телеграм-канал Life Shot со ссылкой на источник в спецслужбах сообщил, что в гаражах мог взорваться газовый баллон. По предварительным данным, пострадало два человека, отмечает телеграм-канал "360". Областная прокуратура рассказала РИА "Новости", что один человек погиб.