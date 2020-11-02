"Колбасного короля" застрелили в собственном доме в Подмосковье - СМИ

Известного бизнесмена убили из арбалета

В Подмосковье произошла трагедия. В загородном доме застрелили "колбасного короля" Вячеслава Маругова. 

Тело владельца компании "Мясная империя" нашли в бане на территории его дома. Свидетельницей трагедии стала знакомая бизнесмена. По ее словам, в дом ворвались два человека с масках, которые связали их. Преступники, по данным СМИ, были вооружены арбалетом и ружьем. 

Один из них выстрелил из арбалета в грудь Маругову. Девушке удалось освободиться от веревок и сбежать, она вызвала полицию, уточняет "РЕН ТВ". 

Преступники успели скрыться в лесу, сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются их розыском.

По некоторым данным, подозреваемым является экс-сотрудник Маругова. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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