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В Подмосковье произошла трагедия. В загородном доме застрелили "колбасного короля" Вячеслава Маругова.
Тело владельца компании "Мясная империя" нашли в бане на территории его дома. Свидетельницей трагедии стала знакомая бизнесмена. По ее словам, в дом ворвались два человека с масках, которые связали их. Преступники, по данным СМИ, были вооружены арбалетом и ружьем.
Один из них выстрелил из арбалета в грудь Маругову. Девушке удалось освободиться от веревок и сбежать, она вызвала полицию, уточняет "РЕН ТВ".
Преступники успели скрыться в лесу, сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются их розыском.
По некоторым данным, подозреваемым является экс-сотрудник Маругова.
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