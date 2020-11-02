Девочке было 3-4 дня

В подмосковном Сергиевом Посаде произошла трагедия. Возле одного из домов на Хотьковской улице было обнаружено тело новорожденного ребенка.

Девочка, которой, согласно экспертизе, было всего 3-4 дня, была завернута в пеленку и куртку, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Девочка погибла из-за общего переохлаждения организма. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность матери ребенка, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее в Подмосковье годовалый малыш выпал с третьего этажа. Врачи забрали ребенка в реанимацию.