В Подмосковье женщина убила новорожденную дочь

Девочке было 3-4 дня

В подмосковном Сергиевом Посаде произошла трагедия. Возле одного из домов на Хотьковской улице было обнаружено тело новорожденного ребенка. 

Девочка, которой, согласно экспертизе, было всего 3-4 дня, была завернута в пеленку и куртку, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Девочка погибла из-за общего переохлаждения организма. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личность матери ребенка, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Ранее в Подмосковье годовалый малыш выпал с третьего этажа. Врачи забрали ребенка в реанимацию.

Юлия МИХАЙЛОВА

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