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Очевидцы сняли крупный пожар на Варшавском шоссе. Видео появилось в соцсетях. Жители сообщили, что со стороны одной из многоэтажек слышны взрывы.
По предварительной информации, на юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Общий объем баллонов с газом составляет 600 кубических метров, говорится в сообщении.
Видео очевидцев публикуют телеграм-каналы Baza и LIFE SHOT.
Информации о пострадавших нет. Причины пожара пока не называются.
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