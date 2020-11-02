Слышны взрывы: на юге Москвы начался крупный пожар

По предварительным данным, загорелся склад с газовыми баллонами

Очевидцы сняли крупный пожар на Варшавском шоссе. Видео появилось в соцсетях. Жители сообщили, что со стороны одной из многоэтажек слышны взрывы.

По предварительной информации, на юге Москвы загорелся склад с газовыми баллонами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах столицы. Общий объем баллонов с газом составляет 600 кубических метров, говорится в сообщении.

Видео очевидцев публикуют телеграм-каналы Baza и LIFE SHOT.

Информации о пострадавших нет. Причины пожара пока не называются.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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