СК возбудил уголовное дело после взрыва в Подмосковье

Спасатели достали из-под завалов тело мужчины

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели работника автосервиса, погибшего при взрыве в подмосковных Мытищах.

Ранее сообщалось о взрыве баллона с кислородом в одном из гаражных строений. На месте происшествия работали спасательные службы, которым удалось вытащить из-под завалов тело мужчины 34-летнего возраста.

Как отметили в ГУ СК  по региону, инцидент произошел в одном из автомобильных сервисов, где и располагался баллон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Согласно приведенным данным, гибель мужчины произошла в результате неосторожности.

Ранее сообщалось о том, что в Московской области мужчина погиб из-за удара током.



Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

На суде в Гааге опровергнута версия о причастности "Бука" к гибели "Боинга" MH17

Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру

Россия поставит заслон НАТО на Кавказе - эксперт

Конфликт в Карабахе только на первый взгляд кажется локальным

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1097 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей