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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после гибели работника автосервиса, погибшего при взрыве в подмосковных Мытищах.
Ранее сообщалось о взрыве баллона с кислородом в одном из гаражных строений. На месте происшествия работали спасательные службы, которым удалось вытащить из-под завалов тело мужчины 34-летнего возраста.
Как отметили в ГУ СК по региону, инцидент произошел в одном из автомобильных сервисов, где и располагался баллон. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Согласно приведенным данным, гибель мужчины произошла в результате неосторожности.
Ранее сообщалось о том, что в Московской области мужчина погиб из-за удара током.
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