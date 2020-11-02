Семеро убитых: в Вене неизвестные расстреляли людей в центре города

Семеро убитых: в Вене неизвестные расстреляли людей в центре города
Фото: pixabay.com
По предварительной информации, один из нападавших подстрелил себя

В центре столицы Австрии, по данным СМИ, двое неизвестных, один из которых был вооружен пулеметом, напали на людей. Выстрелы раздались неподалеку от синагоги в Вене, общее число пострадавших пока неизвестно. 

По предварительной информации, на одном из нападавших был пояс смертника. Он привел его в действие до того, как полиция его задержала, пишет РИА "Новости". Второй пустился в бега, полиция отправилась на его задержание. 

По некоторым данным, его удалось задержать, однако один из полицейских получил ранение.

Несмотря на то, что появляются новости, что всех нападавших удалось найти, очевидцы сообщают, что стрельба в центре продолжается до сих пор. 

Предположительно, атаковали один из отелей и ресторан, в котором посетителей взяли в заложники. Официально информация не подтверждается. 

МИД России пытается установить, есть ли среди погибших россияне. 

Глава МВД Австрии отметил, что нападение в Вене продолжается до сих пор и попросил граждан не выходить на улицы. Он заявил, что произошедшее расценивается ими как теракт.

Евгения НАГОРСКАЯ

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