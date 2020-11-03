ЧП случилось в ночь на 3 октября

В американской столице обстреляли гостиницу с российскими журналистами. В отеле находились сотрудники телеканала НТВ.



Как рассказал журналист Алексей Веселовский, он услышал звуки выстрелов и спустился в холл отеля Holiday Inn. Внизу уже были полицейские, которые перекрыли вход. Веселовский сообщил, что увидел разбитое стекло, куда предположительно попали пули. Служащий гостиницы сказал ему, что была стрельба. Об этом пишет РИА Новости. Сотрудники информагентства пообщались с администратором отеля, которая подтвердила сообщения о стрельбе. Пострадавших в результате ЧП не было. Правоохранители сначала отказались комментировать происшествие, отмечает РИА ФАН.

Позже Веселовский рассказал о подробностях – как заявила полиция, это были шальные пули. Они случайно попали в витраж отеля, где были россияне. На улице произошла перестрелка, стреляли друг в друга из двух автомобилей, сообщил сотрудник НТВ информагентству.

Ранее сообщалось, что в Вене произошел теракт – вооруженные преступники расстреляли людей в нескольких местах австрийской столицы.