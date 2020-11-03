Ранены 15 человек

Накануне группа террористов устроила несколько атак в столице Австрии. По последним данным, первая жертва нападения скончалась прямо на улице. Также сообщатся, что в госпитале от полученных ранений умерла женщина. Позже стало известно о третьей жертве.

По обновленным данным, общее число жертв атаки выросло до 4, со ссылкой на немецкие издание Kurier сообщает RT.



Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность. Точное число нападавших также неизвестно, пишет РИА "Новости".

Глава австрийского МВД Карл Нехаммер позже сообщил, что ликвидированный стрелок был сторонником "Исламского государства" (организация, запрещенная в РФ), передает РИА "Новости".



По имеющимся данным, серия атак состояла из шести нападений. Стражи порядка просят людей пока не покидать свои жилища.

Австрийские власти решили ужесточить контроль на госграницах – это может помочь захватить преступников, передает "Пятый канал".

Однако не исключено, что злодеи уже покинули страну. В спецоперации по поиску нападавших участвуют 150 спецназовцев, отмечает "МИР24".