Трагедия произошла на Садовом кольце

Утро в столице России ознаменовалось неприятным известием. В самом сердце города случилось несчастье – на одной из центральных дорог Москвы столкнулись восемь машин.

О крупной аварии сообщает "РИА "новости" со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", пострадали четыре человека. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.

На месте работают представители компетентных органов, причины происшествия уточняются, передает телеканал "360".

В Подмосковье тоже неспокойно. Накануне стало известно, что СК возбудил уголовное дело после взрыва в этом регионе.

