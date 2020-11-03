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Утро в столице России ознаменовалось неприятным известием. В самом сердце города случилось несчастье – на одной из центральных дорог Москвы столкнулись восемь машин.
О крупной аварии сообщает "РИА "новости" со ссылкой на источники в экстренных службах.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", пострадали четыре человека. В каком состоянии они находятся, пока неизвестно.
На месте работают представители компетентных органов, причины происшествия уточняются, передает телеканал "360".
В Подмосковье тоже неспокойно. Накануне стало известно, что
СК возбудил уголовное дело после взрыва в этом регионе.
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По предварительной информации, один из нападавших подорвал себя