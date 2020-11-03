В подмосковных лесах потерялись 54 человека

Чаще всего дорогу домой не могут найти пожилые люди

В октябре этого года 54 человека не смогли выбраться из леса самостоятельно. За прошедший месяц  спасатели 39 раз получали сообщения о заблудившихся. 

К слову, искать пропавших отправлялись не только лесничие, но и МЧС России и волонтеры "Лиза Алерт", сообщает пресс-служба Комлесхоза региона. В некоторых лесничествах по-прежнему ведутся поиски четырех женщин и одного мужчины. 

Чаще всего теряются пожилые граждане, которым уже более 70 лет, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В целом, с начала 2020 года в лесах заблудились 1190 человек. 

Ранее спасатели из Подмосковья успешно вывели из леса троих заблудившихся. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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