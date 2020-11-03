В квартире подозреваемого найден закованный в наручники пенсионер

Пожилого мужчину уже отправили в больницу. Там его должны проверить на наркотики, отметила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Найденный в квартире подозреваемого по делу об убийстве владельца "Мясной империи" Владимира Маругова пенсионер мог находиться под действием запрещенных веществ. Это вполне вероятно, сообщила чиновница телеканалу "360".

По данным СК РФ по Подмосковью, этого пожилого человека обнаружили прикованным наручниками к кровати во время обыска в московской квартире задержанного преступника. Он рассказал, что подозреваемый захватил его и вымогает столичное жилье.

Подозреваемый в убийстве "мясного короля", как полагают следователи, мог быть черным риелтором. Ведется проверка его причастности к мошенничеству с квартирами одиноких жителей Москвы и Подмосковья, пишет "Подмосковье сегодня".

Ранее злоумышленник был задержан. Он говорить отказался, но установлено, что это он приобрел в столичном магазине арбалет и участвовал в нападении на предпринимателя. Его соучастников ищут.