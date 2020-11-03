Некоторые до сих пор предпочитают не выходить из дома

Страшная кровавая бойня, которая накануне развернулась на улицах столицы Австрии, привела в ужас весь мир. Уроженцы России, ранее перебравшиеся в это европейское государство, рассказали о своих впечатлениях от трагедии.

Так, россиянка по имени Татьяна сообщила, что администрация города разрешила детям не ходить в школу – по возможности, жителей призывают оставаться дома. Кроме того, по центральным районам перестал ходить городской транспорт. Вагоны метрополитена тоже проходят мимо центра.

"Ситуация очень напряженная, есть психологическая неуверенность", – признается россиянка.

Мужчина по имени Евгений рассказал, что воочию не видел устроенную террористами расправу, но слышал выстрелы, так как был недалеко от эпицентра событий. По его мнению, австрийцы несильно напуганы и скорее хотят разораться в "непонятной ситуации".

Жительница Вены Марианна рассказала, что узнала о событиях по ТВ. Девушка подтвердила, что власти просят всех оставаться дома, передает телеканал"360".

Правоохранители бросили все силы на задержание преступников. На площади Грабен в центре Вены были арестованы четверо террористов. В спецоперации задействованы военные, напоминает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" делилось последними подробностями страшного теракта.