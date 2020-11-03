Перевернулся катер: в Турции погиб российский турист

Морское путешествие обернулось трагедией

В Турции произошло серьезное ЧП. Во время прогулки по Средиземному морю катер с 32 двумя путешественниками на борту сел на скалы. Пока судно тонуло, туристов удалось оперативно высадить. Не повезло только мужчине, который был в трюме.

Жертвой трагедии стал 37-летний россиянин.

Смертельная морская прогулка была организована на популярном турецком курорте Алания. Жизни и здоровью других пассажиров рокового судна ничто не угрожает, передает РИА "Новости".

К слову, эпидобстановка в этой стране тоже оставляет желать лучшего. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что 90% зараженных коронавирусом россиян вернулись именно из Турции.

