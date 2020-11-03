Количество жертв этой трагедии увеличилось

Австрийские журналисты сообщили, что полиция задержала мужчину, которого подозревают в причастности к атаке на людей, произошедшей этой ночью в Вене.

Об этом пишет местная газета "Кронен-Цайтунг". Подозреваемого нашли в двух часах езды от столицы страны, в городе Линце. Другое издание Heute рассказало, что возросло число жертв. Источники сообщили журналистам, что умер молодой человек, который был тяжело ранен.

Накануне террористы устроили несколько атак в Вене. Больше 10 человек пострадало. Очевидцы делились ужасными подробностями этой трагедии.