Россиянка умерла в Турции при странных обстоятельствах

Пожилой женщине стало плохо на пляже

В Турции трагически погибла еще одна россиянка. В курортном городе Тюрклер-Махаллеси, в районе Аланьи 74-летняя женщина потеряла сознание в воде. 

Спасатели поспешили вытащить ее из воды, гражданку РФ увезли в местную больницу, но врачи не смогли ее спасти, пишет РИА "Новости". 

Сначала предположили, что женщина скончалась из-за коронавируса. Однако позже в Генконсульстве РФ отметили в разговоре с РИА "Новости", что она не была заражена, а просто утонула. 

Полина ИВАНОВА

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