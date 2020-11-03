Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
651 новости
В Турции трагически погибла еще одна россиянка. В курортном городе Тюрклер-Махаллеси, в районе Аланьи 74-летняя женщина потеряла сознание в воде.
Спасатели поспешили вытащить ее из воды, гражданку РФ увезли в местную больницу, но врачи не смогли ее спасти, пишет РИА "Новости".
Сначала предположили, что женщина скончалась из-за коронавируса. Однако позже в Генконсульстве РФ отметили в разговоре с РИА "Новости", что она не была заражена, а просто утонула.
Мнение экспертов производящей ЗРК "Бук" корпорации "Алмаз-Антей" будет услышано
Анкаре придется сделать выбор, нужна ли ей Москва в качестве союзника