В Подмосковье арестовали подозреваемого в причастности к убийству "мясного короля"

Мужчину подозревают и в других преступлениях

Помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что москвич 1971 года рождения арестован по подозрению в причастности к расправе над владельцем "Мясной империи" Владимиром Маруговым. 

Как передает РИА "Новости", мужчина не захотел разговаривать со следователями. 

Ранее сообщалось, что в квартире подозреваемого нашли пенсионера, прикованного наручниками к кровати. А в его машине были обнаружены паспорта, документы и различные лекарства. Следователи предполагают, что мужчина мог участвовать в мошеннических операциях с жильем одиноких людей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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