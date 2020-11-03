Мужчину подозревают и в других преступлениях

Помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала, что москвич 1971 года рождения арестован по подозрению в причастности к расправе над владельцем "Мясной империи" Владимиром Маруговым.

Как передает РИА "Новости", мужчина не захотел разговаривать со следователями.

Ранее сообщалось, что в квартире подозреваемого нашли пенсионера, прикованного наручниками к кровати. А в его машине были обнаружены паспорта, документы и различные лекарства. Следователи предполагают, что мужчина мог участвовать в мошеннических операциях с жильем одиноких людей, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".