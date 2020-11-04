Есть угроза взрыва: в соцсетях появились сообщения о захвате заложников на севере Москвы

Есть угроза взрыва: в соцсетях появились сообщения о захвате заложников на севере Москвы
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Мужчина удерживает людей в квартире - об этом написал ряд телеграм-каналов

На севере Москвы выходной начался с тревожных сообщений о ЧП. В квартире на Головинском шоссе, 8, неизвестный захватил заложников. Мужчина угрожает устроить взрыв. Сообщения появились в телеграм-каналах. Так, об этом пишет "Опер слил".

На место уже прибыли полицейские, которые начали переговоры с захватчиком, передает Mash. 

Позже в МВД переполошившую народ информацию о заложниках опровергли. В столичном главке РИА Новости заявили, что сообщения не соответствуют действительности. Об этом пишет и телеграм-канал РБК со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД по Москве.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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