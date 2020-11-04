Мужчина удерживает людей в квартире - об этом написал ряд телеграм-каналов

На севере Москвы выходной начался с тревожных сообщений о ЧП. В квартире на Головинском шоссе, 8, неизвестный захватил заложников. Мужчина угрожает устроить взрыв. Сообщения появились в телеграм-каналах. Так, об этом пишет "Опер слил".

На место уже прибыли полицейские, которые начали переговоры с захватчиком, передает Mash.

Позже в МВД переполошившую народ информацию о заложниках опровергли. В столичном главке РИА Новости заявили, что сообщения не соответствуют действительности. Об этом пишет и телеграм-канал РБК со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД по Москве.