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На севере Москвы выходной начался с тревожных сообщений о ЧП. В квартире на Головинском шоссе, 8, неизвестный захватил заложников. Мужчина угрожает устроить взрыв. Сообщения появились в телеграм-каналах. Так, об этом пишет "Опер слил".
На место уже прибыли полицейские, которые начали переговоры с захватчиком, передает Mash.
Позже в МВД переполошившую народ информацию о заложниках опровергли. В столичном главке РИА Новости заявили, что сообщения не соответствуют действительности. Об этом пишет и телеграм-канал РБК со ссылкой на управление информации и общественных связей МВД по Москве.
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