У Белого дома в США устроили кровавую резню

У Белого дома в США устроили кровавую резню
Фото: Fotostand / Radedzki/www.globallookpress.com
Есть пострадавшие

Во время подсчета голосов на выборах президента США в Вашингтоне случилось ЧП.

Неизвестные с холодным оружием атаковали группу людей недалеко от Белого дома, пишут СМИ. По предварительным данным, ранены четверо.

Подробности приводит телеканалNBC, ссылаясь на информацию полиции. Сообщается, что пострадала женщина и трое мужчин. Судя по сообщению полиции, между двумя группами людей произошла стычка.

Ранее сообщалось, что в целях безопасности вокруг Белого дома на время выстроили забор. В преддверии выборов власти опасались новых беспорядков. Боялись возможных ЧП и рядовые американцы – владельцы магазинов и кафе заколотили окна и витрины.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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