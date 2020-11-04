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Во время подсчета голосов на выборах президента США в Вашингтоне случилось ЧП.
Неизвестные с холодным оружием атаковали группу людей недалеко от Белого дома, пишут СМИ. По предварительным данным, ранены четверо.
Подробности приводит телеканалNBC, ссылаясь на информацию полиции. Сообщается, что пострадала женщина и трое мужчин. Судя по сообщению полиции, между двумя группами людей произошла стычка.
Ранее сообщалось, что в целях безопасности вокруг Белого дома на время выстроили забор. В преддверии выборов власти опасались новых беспорядков. Боялись возможных ЧП и рядовые американцы – владельцы магазинов и кафе заколотили окна и витрины.
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