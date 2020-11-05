В Подмосковье схватили парочку фальшивомонетчиков

Злодеи промышляли в областном Ступино

В Московской области стражи порядка задержали супружескую чету, занимающуюся сбытом фальшивых денег. На преступление муж с женой пошли ради личных целей – ненастоящие купюры они обменяли на вполне реальные продукты и услуги.

Так, по данным подмосковного ГУ МВД, супруги, которым чуть за тридцать, расплатились в одном из магазинов Ступино двумя пятитысячными банкнотами – обе оказались фальшивками.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", эти "бумажки" злодеи купили через даркнет по 1700 руб. за каждую. Всего фальшивомонетчики успели покутить на 60 тыс. ненастоящих рублей.

Ранее стало известно, что в Московской области арестовали подозреваемого в причастности к убийству "мясного короля". Мужчину подозревают и в других преступлениях.

Ольга ФЕДОРОВА

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