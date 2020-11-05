Несколько человек пострадали

Легковой автомобиль въехал на автобусную остановку, расположенную неподалеку от станции метро "Маяковская" на Садовом кольце. Пострадали трое человек. По неподтвержденной информации в их числе – дети.

О происшествии сообщили Департаменте транспорта, пишет РИА "Новости".

На место уже выехали медики и правоохранители. Что стало причиной произошедшего не уточняется. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Других автомобилей, судя по кадрам с места аварии, в происшествии не задействовано.