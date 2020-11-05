Москвич уверен, что в его поступке нет ничего геройского

Спортсмен Валерий Салабутин, работающий инструктором в Московском фитнес-клубе С.С.С.Р., спас двух жителей столицы от пожара. Инцидент произошел 3 ноября в районе Выхино-Жулебино.

Во время возгорания Салабутин почувствовал запах дыма. Взяв в руки отвертку с гантелей, он вышел из квартиры и отправился на поиски источника возгорания. Оказалось, что на втором этаже горела одна из квартир. Мужчина постучался в дверь, однако ему не открыли.

Тогда Валерий решил пробраться по карнизу у соседей, которые впустили его через свое окно. Салабутин увидел в горящей квартире двух женщин. Еще до прибытия бригад пожарных и скорой помощи он вытащил обеих жительниц из горящего помещения.

Сейчас Валерий ищет единомышленников, чтобы помочь пострадавшим женщинам с решением жилищного вопроса. При этом сам герой не считает, что совершил подвиг.

"Любой нормальный мужик так поступил бы", – уверен Салабутин.

