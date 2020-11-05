Мошенники расплатились в магазинах фальшивыми деньгами на 60 тысяч рублей

Поддельные купюры нашли в квартире подозреваемых

В подмосковном Ступине задержали супружескую пару, которая целую неделю расплачивалась фальшивыми банкнотами. Ущерб составил 60 тыс. рублей. Об этом сообщили ГУ МВД по региону.

Подозреваемые рассказали, что купили поддельные купюры через Интернет. Одна банкнота номиналом 5 тыс. стоила 1,7 тыс. руб., говорится на сайте МВД. Полиция обыскала квартиру задержанных и нашла там фальшивые деньги.

Правоохранители завели уголовное дело. Мужчину арестовали, а женщина пока отбывает наказание дома, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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