Поиски Игоря Коропова велись с 1 ноября

Сегодня, 6 ноября, в Черном море было обнаружено тело без вести пропавшего основателя образовательной интернет-компании Skillbox Игоря Коропова.

Как передает "LIFE", МЧС поступил звонок. Люди увидели в воде тело. На указанное место отправились спасатели, которые и обнаружили предполагаемое тело Коропова. Специалистам еще предстоит провести экспертизу для установления достоверной личности погибшего.

Напомним, что бизнесмен приехал в Сочи с друзьями, но 1 ноября пропал. На набережной нашли его мобильный телефон, самокат, а позже и рюкзак, уточняет РИА ФАН. К поискам подключились волонтеры "Лизы Алерт".

Ориентировки на Коропова были расклеены на прибрежной зоне, размещены в СМИ, перемещения пропавшего отслеживали по камерам видеонаблюдения. Позже к поискам исчезнувшего подключились дроны, уточняет телеканал "360".