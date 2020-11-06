В Сочи нашли неопознанное тело после пропажи основателя Skillbox

Поиски Игоря Коропова велись с 1 ноября

Сегодня, 6 ноября, в Черном море было обнаружено тело без вести пропавшего  основателя образовательной интернет-компании Skillbox Игоря Коропова.

Как передает "LIFE", МЧС поступил звонок. Люди увидели в воде тело. На указанное место отправились спасатели, которые и обнаружили предполагаемое тело Коропова. Специалистам еще предстоит провести экспертизу для установления достоверной личности погибшего. 

Напомним, что бизнесмен приехал в Сочи с друзьями, но 1 ноября пропал. На набережной нашли его мобильный телефон, самокат, а позже и рюкзак, уточняет РИА ФАН. К поискам подключились волонтеры "Лизы Алерт". 

Ориентировки на Коропова были расклеены на прибрежной зоне, размещены в СМИ, перемещения пропавшего отслеживали по камерам видеонаблюдения. Позже к поискам исчезнувшего подключились дроны, уточняет телеканал "360".

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Лондон поставят перед ответом за дело Скрипалей

Обвинения в адрес России до сих пор не подкрепили никакими доказательствами

Доходы россиян могут обложить дополнительным налогом

Изменения коснутся состоятельных граждан

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1113 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей