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Сегодня, 6 ноября, в Черном море было обнаружено тело без вести пропавшего основателя образовательной интернет-компании Skillbox Игоря Коропова.
Как передает "LIFE", МЧС поступил звонок. Люди увидели в воде тело. На указанное место отправились спасатели, которые и обнаружили предполагаемое тело Коропова. Специалистам еще предстоит провести экспертизу для установления достоверной личности погибшего.
Напомним, что бизнесмен приехал в Сочи с друзьями, но 1 ноября пропал. На набережной нашли его мобильный телефон, самокат, а позже и рюкзак, уточняет РИА ФАН. К поискам подключились волонтеры "Лизы Алерт".
Ориентировки на Коропова были расклеены на прибрежной зоне, размещены в СМИ, перемещения пропавшего отслеживали по камерам видеонаблюдения. Позже к поискам исчезнувшего подключились дроны, уточняет телеканал "360".
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