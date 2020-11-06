Во Франции предотвратили новое громкое преступление

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Мужчина, вооруженный большим ножом, был задержан возле школы в пригороде Парижа. Об этом сообщил в пятницу, 6 ноября, глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Инцидент произошел в департаменте Сен-Сен-Дени, уточняет РИА "Новости". Полиция остановила мужчину, поскольку ранее одна из учительниц пожаловалась на угрожающие выкрики в свой адрес на улице. Мужчина оказался вооружен резаком.
Ранее во Франции был убит учитель, показывавший детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Власти признали случившееся терактом. После этого по стране прокатилась серия нападений исламистов.
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