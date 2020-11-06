Во Франции предотвратили новое громкое преступление

Жертвой преступления мог стать учитель

Мужчина, вооруженный большим ножом, был задержан возле школы в пригороде Парижа. Об этом сообщил в пятницу, 6 ноября, глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Инцидент произошел в департаменте Сен-Сен-Дени, уточняет РИА "Новости". Полиция остановила мужчину, поскольку ранее одна из учительниц пожаловалась на угрожающие выкрики в свой адрес на улице. Мужчина оказался вооружен резаком.

Ранее во Франции был убит учитель, показывавший детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Власти признали случившееся терактом. После этого по стране прокатилась серия нападений исламистов.

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Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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