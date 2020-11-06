900 упаковок наркотиков: в Подмосковье задержаны торговцы героином

Вещество изъято в квартире, где обитали двое приезжих из ближнего зарубежья

У одного из жилых домов в подмосковном Фрязино полицейские задержали двух молодых людей. Их подозревают в торговле запрещенным веществом.

В квартире, где они обитали, во время обыска найдены 900 упаковок порошкообразного вещества, сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Как установила экспертиза, это героин. В свертках его было полтора килограмма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Уроженцы ближнего зарубежья арестованы, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Ведется следствие.

Полина ДОРОЖКИНА

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