В школе в Нидерландах задержан мужчина с острым предметом

Предполагаемый злодей находился в учебном заведении, где учатся члены королевской семьи

Стражи порядка Нидерландов задержали неизвестного мужчину с острым предметом. Представляющего опасность человека схватили в школе в Гааге, которую посещают принцессы Амалия, Алексия и Ариана.

При этом пока непонятно, имел ли предполагаемый злоумышленник какие-то преступные планы в отношении венценосных особ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание NL Times.

Напомним, в Европе сейчас неспокойно. Так, совсем недавно весь мир потряс страшный теракт в австрийской столице.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Спецслужбам НАТО понадобилась жертва в России – глава СВР

Противники Москвы заинтересованы в усилении затухающих оппозиционных настроений в РФ

В МВД заявили о провокации с делом Навального

В ведомстве отметили, что врачи обнаружили у оппозиционера обострение панкреатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1114 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей