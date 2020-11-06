В школе в Нидерландах задержан мужчина с острым предметом

Предполагаемый злодей находился в учебном заведении, где учатся члены королевской семьи

Стражи порядка Нидерландов задержали неизвестного мужчину с острым предметом. Представляющего опасность человека схватили в школе в Гааге, которую посещают принцессы Амалия, Алексия и Ариана.

При этом пока непонятно, имел ли предполагаемый злоумышленник какие-то преступные планы в отношении венценосных особ, пишет РИА "Новости" со ссылкой на издание NL Times.

Напомним, в Европе сейчас неспокойно. Так, совсем недавно весь мир потряс страшный теракт в австрийской столице.