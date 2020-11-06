Мужчина сбежал в Адыгею после того, как задержали его соратников

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Волгограде. По информации следствия, он принадлежал к запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".

О задержании террориста стало известно сегодня, хотя сотрудники поймали его еще 14 октября. На допросе он подтвердил, что планировал устроить теракт.

Во время обыска у него нашли четыре мобильных телефона, сим-карты и флаг преступной организации, пишет "SM News Майкоп". Также в соцсетях он публиковал материалы, в которых содержались призывы к террористическим действиям.