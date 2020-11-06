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Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Волгограде. По информации следствия, он принадлежал к запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад".
О задержании террориста стало известно сегодня, хотя сотрудники поймали его еще 14 октября. На допросе он подтвердил, что планировал устроить теракт.
Во время обыска у него нашли четыре мобильных телефона, сим-карты и флаг преступной организации, пишет "SM News Майкоп". Также в соцсетях он публиковал материалы, в которых содержались призывы к террористическим действиям.
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