Планировавшего теракты в Волгограде задержали

Мужчина сбежал в Адыгею после того, как задержали его соратников

Сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Волгограде. По информации следствия, он принадлежал к запрещенной в России террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". 

О задержании террориста стало известно сегодня, хотя сотрудники поймали его еще 14 октября. На допросе он подтвердил, что планировал устроить теракт. 

Во время обыска у него нашли четыре мобильных телефона, сим-карты и флаг преступной организации, пишет "SM News Майкоп". Также в соцсетях он публиковал материалы, в которых содержались призывы к террористическим действиям. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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