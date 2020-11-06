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Вице-премьер Алексей Оверчук попал в ДТП на Кутузовском проспекте вечером, 6 ноября. Чиновника госпитализировали.
Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Матевеев РИА "Новостям". Как пишет телеграм-канал RIA_Kremlinpool, в правительстве информацию подтвердили, а Оверчук находится в ЦКБ.
По информации телеграм-канала "Подъем", в аварии пострадали три человека.
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