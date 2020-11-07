В Харькове обстреляли консульство Азербайджана

Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать двух нападавших

Здание почетного консульства Азербайджана обстреляли в Харькове. 

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. Нападавшие открыли огонь из огнестрельного оружия. К счастью, обошлось без пострадавших, потому что ночью в здании консульства никого не было, передает РИА "Новости". 

Всего было произведено 6 выстрелов. Правоохранительные органы Харькова возбудили уголовное дело. Представители МИД Азербайджана подчеркнули, что будут сотрудничать с полицией, чтобы найти и наказать виновных. 

В Баку в случившимся обвинили радикальные армянские силы.

"Решительно осуждаем представляющие угрозу для жизни нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом", – говорится в заявлении МИД Азербайджана. 

Ранее пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила, что армянские военные вынужденно отступили в Карабахе.

Юлия МИХАЙЛОВА

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