Камерам видеонаблюдения удалось зафиксировать двух нападавших

Здание почетного консульства Азербайджана обстреляли в Харькове.

Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. Нападавшие открыли огонь из огнестрельного оружия. К счастью, обошлось без пострадавших, потому что ночью в здании консульства никого не было, передает РИА "Новости".

Всего было произведено 6 выстрелов. Правоохранительные органы Харькова возбудили уголовное дело. Представители МИД Азербайджана подчеркнули, что будут сотрудничать с полицией, чтобы найти и наказать виновных.

В Баку в случившимся обвинили радикальные армянские силы.

"Решительно осуждаем представляющие угрозу для жизни нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом", – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Ранее пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила, что армянские военные вынужденно отступили в Карабахе.