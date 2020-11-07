Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Здание почетного консульства Азербайджана обстреляли в Харькове.
Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 ноября. Нападавшие открыли огонь из огнестрельного оружия. К счастью, обошлось без пострадавших, потому что ночью в здании консульства никого не было, передает РИА "Новости".
Всего было произведено 6 выстрелов. Правоохранительные органы Харькова возбудили уголовное дело. Представители МИД Азербайджана подчеркнули, что будут сотрудничать с полицией, чтобы найти и наказать виновных.
В Баку в случившимся обвинили радикальные армянские силы.
"Решительно осуждаем представляющие угрозу для жизни нападения радикальных армянских сил на дипломатов Азербайджана за рубежом", – говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Ранее пресс-служба Министерства обороны Азербайджана сообщила, что армянские военные вынужденно отступили в Карабахе.
Представитель Демпартии США в ряде вопросов улучшить контакты с Москвой
В Берлине прогнозируют разлад в отношениях России и Китая