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Неподалеку от поселка Томилино в Московской области упал легкомоторный самолет "Цесна".
По предварительной информации, погибли двое человек. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Сотрудники МЧС подтвердили, что самолет совершил жесткую посадку в поле.
Что могло стать причиной трагедии не уточняется. Предположительно, двигатель самолета был неисправен.
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