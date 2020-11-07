Погибли два человека

Неподалеку от поселка Томилино в Московской области упал легкомоторный самолет "Цесна".

По предварительной информации, погибли двое человек. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Сотрудники МЧС подтвердили, что самолет совершил жесткую посадку в поле.

Что могло стать причиной трагедии не уточняется. Предположительно, двигатель самолета был неисправен.



