Самолет упал в Подмосковье - видео

Погибли два человека

Неподалеку от поселка Томилино в Московской области упал легкомоторный самолет "Цесна". 

По предварительной информации, погибли двое человек. Об этом сообщает телеграм-канал 112. Сотрудники МЧС подтвердили, что самолет совершил жесткую посадку в поле. 

Что могло стать причиной трагедии не уточняется. Предположительно, двигатель самолета был неисправен. 


Евгения НАГОРСКАЯ

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