Как минимум два человека скончались

В Воронеже на военном аэродроме "Балтимор" солдат-срочник. вооруженный топором отобрал автомат у сослуживца, а затем открыл огонь по людям. Об этом стало известно СМИ.

Как пишет местное издание "Мое! Online", мужчина был вооружен топором и автоматом, а инцидент произошел рано утром. Сообщается, что погибли два или три сослуживца нападавшего – данные источников портала расходятся. Еще один человек получил травмы.

Солдат сбежал, его разыскивают правоохранители. По информации телеграм-канала Baza, погибших может быть больше. Также авторы отмечают, что при себе у нападавшего есть оружие.

Телеграм-канал Life выяснил, что солдат служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.

Как пишет РЕН ТВ, в пресс-службе администрации Воронежа подтвердили информацию о происшествии.