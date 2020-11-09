Есть погибшие: в Воронеже солдат с топором и автоматом напал на людей

Есть погибшие: в Воронеже солдат с топором и автоматом напал на людей
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Как минимум два человека скончались

В Воронеже на военном аэродроме "Балтимор" солдат-срочник. вооруженный топором отобрал автомат у сослуживца, а затем открыл огонь по людям. Об этом стало известно СМИ.

Как пишет местное издание "Мое! Online", мужчина был вооружен топором и автоматом, а инцидент произошел рано утром. Сообщается, что погибли два или три сослуживца нападавшего – данные источников портала расходятся. Еще один человек получил травмы. 

Солдат сбежал, его разыскивают правоохранители. По информации телеграм-канала Baza, погибших может быть больше. Также авторы отмечают, что при себе у нападавшего есть оружие. 

Телеграм-канал Life выяснил, что солдат служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения. 

Как пишет РЕН ТВ, в пресс-службе администрации Воронежа подтвердили информацию о происшествии. 

Полина ИВАНОВА

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