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В Воронеже на военном аэродроме "Балтимор" солдат-срочник. вооруженный топором отобрал автомат у сослуживца, а затем открыл огонь по людям. Об этом стало известно СМИ.
Как пишет местное издание "Мое! Online", мужчина был вооружен топором и автоматом, а инцидент произошел рано утром. Сообщается, что погибли два или три сослуживца нападавшего – данные источников портала расходятся. Еще один человек получил травмы.
Солдат сбежал, его разыскивают правоохранители. По информации телеграм-канала Baza, погибших может быть больше. Также авторы отмечают, что при себе у нападавшего есть оружие.
Телеграм-канал Life выяснил, что солдат служил в батальоне аэродромно-технического обеспечения.
Как пишет РЕН ТВ, в пресс-службе администрации Воронежа подтвердили информацию о происшествии.
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