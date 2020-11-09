Раскрыты новые подробности нападения солдата на сослуживцев в Воронеже

Подозреваемый не покидал территории части

Следственный комитет РФ сообщил, что в атаке на аэродроме "Балтимор" утром, 9 ноября подозревается рядовой Антон Макаров. 

По версии следователей, солдат с топором убил офицера, чтобы завладеть табельным оружием, затем расстрелял других военных. Как говорится на сайте ведомства, возбуждено уголовное дело. 

Правительство Воронежской области опубликовало в "Вконтакте" список погибших, а также отметило, что, по предварительным данным, солдат не покидал территории части. 

Как напоминает портал URA.RU, ранее сообщалось, что в городе был объявлен план-перехват, так как предполагалось, что подозреваемый сбежал. 

По предварительной версии, причиной нападения стал нервный срыв. 

Полина ИВАНОВА

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