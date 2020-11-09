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Следственный комитет РФ сообщил, что в атаке на аэродроме "Балтимор" утром, 9 ноября подозревается рядовой Антон Макаров.
По версии следователей, солдат с топором убил офицера, чтобы завладеть табельным оружием, затем расстрелял других военных. Как говорится на сайте ведомства, возбуждено уголовное дело.
Правительство Воронежской области опубликовало в "Вконтакте" список погибших, а также отметило, что, по предварительным данным, солдат не покидал территории части.
Как напоминает портал URA.RU, ранее сообщалось, что в городе был объявлен план-перехват, так как предполагалось, что подозреваемый сбежал.
По предварительной версии, причиной нападения стал нервный срыв.
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