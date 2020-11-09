Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Мастер спорта России международного класса, чемпионка мира по вольной борьбе Инна Тражукова стала жертвой преступника. На российскую спортсменку напали в московской подземке.
Именитая чемпионка подверглась нападению на станции "Домодедовская". Преступник действовал по излюбленной метрополитеновскими воришками схеме. Тражукова стояла недалеко от дверей и держала телефон в руках. За мгновение до того, как створки захлопнулись, злодей выхватил дорогостоящий гаджет и скрылся, передает телеканал РЕН ТВ.
За своею карьеру 30-летняя спортсменка успела стать обладательницей двух серебряных медалей на чемпионатах Европы. В прошлом году Тражукова стала чемпионкой мира.
Взять под контроль российский полуостров проще, чем Донбасс, считают в Незалежной
Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно