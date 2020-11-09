В операции по поимке беглеца участвовал беспилотник

Правоохранительные органы задержали солдата-срочника, устроившего утром в понедельник стрельбу в военной части под Воронежем.

При военнослужащем нашли похищенное оружие, сообщают "Вести. Воронеж".

Фото с момента задержания появилось в телеграм-канале "112".



Напомним, ранее на военном аэродроме "Балтимор" сегодня 20-летний Антон Макаров топором убил офицера и отобрал у него пистолет. Затем он застрелил двух сослуживцев, после чего скрылся. Позже стало известно, что погибших четверо – в госпитале скончался один из раненых.

В СМИ появилась информация, что молодого человека фактически растила его бабушка, поскольку мать давно уехала в Израиль.





