Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Правоохранительные органы задержали солдата-срочника, устроившего утром в понедельник стрельбу в военной части под Воронежем.
При военнослужащем нашли похищенное оружие, сообщают "Вести. Воронеж".
Фото с момента задержания появилось в телеграм-канале "112".
Напомним, ранее на военном аэродроме "Балтимор" сегодня 20-летний Антон Макаров топором убил офицера и отобрал у него пистолет. Затем он застрелил двух сослуживцев, после чего скрылся. Позже стало известно, что погибших четверо – в госпитале скончался один из раненых.
В СМИ появилась информация, что молодого человека фактически растила его бабушка, поскольку мать давно уехала в Израиль.
Взять под контроль российский полуостров проще, чем Донбасс, считают в Незалежной
Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно