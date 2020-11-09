Устроивший стрельбу в Воронеже срочник задержан

В операции по поимке беглеца участвовал беспилотник

Правоохранительные органы задержали солдата-срочника, устроившего утром в понедельник стрельбу в военной части под Воронежем.

При военнослужащем нашли похищенное оружие, сообщают "Вести. Воронеж".

Фото с момента задержания появилось в телеграм-канале "112".

Напомним, ранее на военном аэродроме "Балтимор" сегодня 20-летний Антон Макаров топором убил офицера и отобрал у него пистолет. Затем он застрелил двух сослуживцев, после чего скрылся. Позже стало известно, что погибших четверо – в госпитале скончался один из раненых.

В СМИ появилась информация, что молодого человека фактически растила его бабушка, поскольку мать давно уехала в Израиль.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

На Украине оценили легкость "возвращения" Крыма

Взять под контроль российский полуостров проще, чем Донбасс, считают в Незалежной

Баланс интересов: новому президенту США дали совет в отношении России

Вашингтон должен требовать от Москвы только то, что ему действительно нужно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1121 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей