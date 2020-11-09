Пострадавший не мог продолжать путь самостоятельно

Житель Подмосковья решил отправиться на прогулку в лес, однако повредил ногу, из-за чего ему пришлось вызывать спасателей.

Выяснилось, что мужчина, который шел из одной деревни в другую, решил сократить путь, но оступился, повредил ногу и не смог продолжать путь самостоятельно. Тогда он обратился за помощью к спасателям, передает пресс-служба Мособлпожспаса.

Пострадавший поддерживал связь со спасателями с помощью мобильного телефона. Операция по спасению завершилась благополучно: мужчине оказали первую помощь, а после транспортировали его на носилках до машины скорой помощи, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно, что за октябрь в подмосковных лесах потерялись 54 человека.